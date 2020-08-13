بومبيو: الدول العربية ستعقب الإمارات في الاتفاق مع إسرائيل

على الفلسطينيين أن يروا الفرصة لتحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى للاتفاق بين إسرائيل والإمارات منذ سنوات، متابعًا أنها عملت خلال الأشهر الماضية على إيجاد نقاط مشتركة.

وأضاف «بومبيو» خلال تصريحات صحفية، مساء الخميس، أن الاتفاق هو الطريقة المناسبة للتقدم إلى الأمام وأن يكون هناك أمن لإسرائيل، مستطردًا: «الإمارات أقدمت على هذا الاتفاق، وستعقبها دول أخرى في الشرق الأوسط والدول العربية».

وأشار إلى أن «توقيع الاتفاق سيكون في البيت الأبيض»، مؤكدًا أنه «الخريطة المناسبة لتحقيق السلام».

وتابع: «الرئيس ترامب هيأ خريطة مناسبة لجميع الدول العربية ليكون هناك سلامًا في الشرق الأوسط وعلى الفلسطينيين أن يروا الفرصة لتحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة».

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».