رئيس شئون الدفاع بالمجلس الاتحادي: الإمارات تبنت مشروعًا مبني على الواقعية السياسية

قال علي النعيمي، رئيس شئون الدفاع والخارجية بالمجلس الاتحادي، إن كل المحاولات السابقة لعمليات السلام العربي الإسرائيلي، كانت تقابل بالرفض، وهو ما جعل الشعب الفلسطيني يدفع الثمن وحده.

وأضاف أن المشروع الإسرائيلي كان بمثابة رصاصة قاتلة، بهدف ضم أراضي فلسطينية أخرى لإسرائيل، ويخالف تمًامًا المبادرة التي تحظى بالإجماع العربي.

وتابع الإمارات تبنت موقفًا مبني على الواقعية السياسية وفن الممكن، وهو ما أدى لوقف ضم أراضي فلسطينية أخرى، لبناء مستقبل للمنطقة كلها.

كان وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، قال إن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل أعلنوا اليوم عن اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن الأمر انفراج كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية وإنجاز دبلوماسي مهم ويفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».