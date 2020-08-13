موسكو: عودة حوالي 350 لاجئا سوريا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن حوالي 350 لاجئا (منهم 104 سيدات و177 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.



وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس - بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الماضية.



وأضاف البيان، أن 38 نازحا عادوا أيضا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لافتا إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الماضية بتطهير 2.4 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 26 عبوة ناسفة.