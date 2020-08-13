قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان قيمة صادرات مصر الغذائية سواء من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الغذائية يتراوح ما بين 5.7 و5.9 مليار دولار سنويا.

وأوضح على هامش مؤتمر للغرفة اليوم الأربعاء، أن عدد الشركات الغذائية المدرجة حاليا في القائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير للسوق السعودي يصل حاليا لنحو 168 شركة بعد توافقهم مع المعايير التي وضعتها المملكة وكذلك اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشدد على أن كل الدول تتجه حاليا لوضع اشتراطات محددة في المنتجات المصدرة إليها، لذا لابد أن تستعد الشركات المصرية لذلك، من خلال التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء المصرية والدولية.