 رئيس غرفة الصناعات الغذائية: 5.9 مليار دولار صادرات القطاع سنويا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس غرفة الصناعات الغذائية: 5.9 مليار دولار صادرات القطاع سنويا

كتب- محمد المهم:
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 12:08 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 12:08 ص

قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان قيمة صادرات مصر الغذائية سواء من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الغذائية يتراوح ما بين 5.7 و5.9 مليار دولار سنويا.

وأوضح على هامش مؤتمر للغرفة اليوم الأربعاء، أن عدد الشركات الغذائية المدرجة حاليا في القائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير للسوق السعودي يصل حاليا لنحو 168 شركة بعد توافقهم مع المعايير التي وضعتها المملكة وكذلك اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشدد على أن كل الدول تتجه حاليا لوضع اشتراطات محددة في المنتجات المصدرة إليها، لذا لابد أن تستعد الشركات المصرية لذلك، من خلال التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء المصرية والدولية.

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