 بلقيس تحيي حفلا غنائيا كامل العدد على مسرح النافورة بالأوبرا - بوابة الشروق
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بلقيس تحيي حفلا غنائيا كامل العدد على مسرح النافورة بالأوبرا

بلقيس تحيي حفلا غنائيا على مسرح النافورة
بلقيس تحيي حفلا غنائيا على مسرح النافورة
إيمان محمود
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 1:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 1:40 ص

أحيت الفنانة بلقيس حفلًا غنائيًا كامل العدد، اليوم الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في إطار عروض الأوبرا الصيفية التي تستضيف نخبة من الفنانين في مصر والوطن العربي.

وقدمت بلقيس بمصاحبة أوركسترا الفن، بقيادة المايسترو أحمد طه، عددًا من الأغاني، بدأتها بأغنية سهر الليالي ثم قدمت برنامجًا غنائيًا تضمن باقة من أشهر أعمالها الخاصة التي استمتع بها الجمهور، منها "ياخي، ظبي اليمن، إن يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، بيذكر بالخريف"، وشاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية.

وتطرح بلقيس خلال الفترة المقبلة أول أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان "دبلوماسي"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

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