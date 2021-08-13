جامعة مطروح تعد وفدا للمشاركة في ملتقى الأسر الطلابية المركزية

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن الجامعة تشارك من خلال وفد طلابي في فعاليات ملتقى الأسر الطلابية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة في حلوان، بعنوان "ملتقى الأسر الطلابية المركزية.. برنامج إعداد القادة العام الأول"، في الفترة من 9 حتى 13 أغسطس الجاري.

وأضاف النجار أن برنامج إعداد القادة يسهم في تنمية الخبرة الذاتية للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على المشاركة في مثل تلك الفعاليات بهدف زيادة مهارات الطلاب، واستغلال إمكاناتهم الاستغلال الأمثل، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للمنافسة في سوق العمل ودفع قاطرة التنمية، مضيفًا أنه سيتم اختيار أفضل 28 طالبًا وطالبة من المتميزين وترشيحهم لفوج المتميزين من شباب الجامعات.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن عدد من الدورات التثقيفية والتأهيلية للطلاب، والتي تسهم في زيادة الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي لهم، والتعرف على التحديات التي تواجه المجتمع، ودور الشباب في مواجهة هذه التحديات وكيفية التغلب عليها.

ويتضمن برنامج إعداد القادة عددًا من المحاضرات، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل، إلى جانب عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.