 ضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 2:57 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 2:57 م

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 5 أطنان دقيق "بلدي مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم؛ بحوزة شخص، قبل الاتجار به في السوق السوداء.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول حيازة المدير المسئول عن مخزن "دون ترخيص"، لكميات كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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