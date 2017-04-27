عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم السبت، كل من: "ط.ر.ع"، عاطل، و"ا.ال.ش"، تباع، بالسجن لمدة 5 أعوام وتغريمهما 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بالمواد المخدرة، وذلك في القضية، المقيدة برقم 2379 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر، من ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية من المخدرات على عملائهما، فتم تقنين الإجراءات، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجدهما، وحال ضبطهما قام المتهم الأول بإلقاء قطعتين من مخدر الحشيش من يده ولاذا بالفرار.



وأضافت التحقيقات، أن القوة تمكنت من ضبط الثاني، وبتفتيشه عثر بحوزته على 16 قطعة لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة.



وباقتياد المتهم الثاني إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الاتجار بالتنسيق مع الأول، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.



وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش.