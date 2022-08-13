أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمراكزي مطوبس وقلين وكفر الشيخ وسيدي سالم، وبلطيم، وفوة، ودسوق، لأعمال الصيانة، غداً الأحد، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن مغذي شعلان الجديد والشهابية والمفرخ السمكي ببلطيم وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي، قرى: أبو شعلان والغبايشة والشهابية والعمايرة وشاهين، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي القني بمطوبس لزرع الأعمدة بعزبة عمرو والهوكس والقني.

وبمدينة فوة، سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شمشيرة، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمسيرة وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الكفر الشرقي بالحامول، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية الكفر الشرقي وتوابعها ومحطة مياه أبو عرفة.

كما سيتم الفصل الكهربائي عن مغذي مسير الجديد، وتتـأثر بعملية الفصل مدينة مسير وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي بر بحري ببلطيم، وتتأثر بالفصل قرى بر بحري، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي حصة الغنيمي بقلين وكفر السودان بشمال دسوق، والقصابي بسيدي سالم، والبحيرة ببلطيم والجمعية بالبرلس، ويتأثر بعملية الفصل قرى حصة الغنيمي وتوابعها، وكفر السودان وسعدون، والقصابي وتوابعها، وثرية البحيرة وأرض الجمعية.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي برمبال والعرب والشاعر والبرانية والجمعية بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل قرى عزب العرب والشاعر وتوابعها والبرانية وأبو دنيا وتوابعها، لزرع الأعمدة وتغيير موصلات، إضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن مغذيات دخول 5،6،8،10، ومغذيات خروج الدوبي، حمادة، النظامي، أبو عيسى، العبور بفوة، وتتأثر بفصل التيار الكهربائي، منطقة الإعدادية للبنات، ومنطقة المعهد الديني، بمنطقة الفتح، وشارع البحر، ومنطقة قصر الثقافة، والتدريب المهني، ومستفى فوة المركزي.