 ماكرون يصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي - بوابة الشروق
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ماكرون يصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

د ب أ:
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 11:35 م | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 11:35 م

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بروتوكول التصديق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

أعلن ذلك قصر الإليزيه في باريس مساء اليوم السبت.

وكان البرلمان الفرنسي وافق في وقت سابق على ضم الدولتين الواقعتين في شمالي أوروبا إلى حلف شمال الأطلسي.

السويد وفنلندا كانتا شريكتين لحلف شمال الأطلسي لفترة طويلة، لكنهما تخلتا عن عضويتهما لعقود.

وغيرت الدولتان مسارهما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط / فبراير الماضي.

وقبل ان تدخل بروتوكولات الانضمام حيز التنفيذ، يجب أن تصدق عليها جميع الدول الأعضاء في الناتو الثلاثون.

أعطت ألمانيا والعديد من الدول الأخرى بالفعل موافقتها على التوسع الشمالي للحلف.

تنتمي كل من فنلندا والسويد بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي.

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