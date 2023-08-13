زيلينسكي يشكر مستشار وشعب ألمانيا بعد تسلم منصتي إطلاق صورايخ باتريوت

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شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا ومستشارها أولاف شولتس بعد تسلم بلاده المحاصرة منصتي إطلاق من أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي يوم السبت "هذا مهم جدا".

وتابع "شكرا لك. شكرا ألمانيا. شكرا للشعب".

"شكرا لك يا أولاف!".

وكانت قد تم الإعلان عن أخبار تسليم منصتي إطلاق من أنظمة باتريوت قبل بضعة أيام وشكر زيلينسكي شولتس بعدها مباشرة.

وتعد أنظمة صواريخ باتريوت أمريكية الصنع ذات قيمة خاصة لأوكرانيا، فوفقا لكييف تمكنت بطاريات باتريوت بالفعل عدة مرات من اعتراض صواريخ روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت. وأكد زيلينسكي أن كل تعزيز للدفاع الجوي الأوكراني يعني إنقاذ آلاف الأرواح.

كما تشمل الإمدادات الألمانية الجديدة 10 مركبات مجنزرة متعددة الأغراض من طراز باندفاجن 206 وست شاحنات نصف مقطورة ثقيلة.

وقدمت ألمانيا أيضا مدافع رشاشة ونظارات تصويب ومناظير ومعدات لإزالة الألغام.

وقال زيلينسكي إنه بالإضافة إلى مساعدة الدفاع الجوي، فإن دعم إزالة الألغام له أهمية خاصة في الوقت الحالي. وبسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة، فإن حوالي 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية تشكل خطرا على الناس في الوقت الراهن.