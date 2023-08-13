سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن بطولة الصعيد التاسعة للسباحة تواصل منافساتها على أرض محافظة المنيا للمرة الثانية حتى 20 أغسطس الجاري، والتي ينظمها الاتحاد المصرى للسباحة فرع منطقة الصعيد بمشاركة 8 محافظات.

أوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المنافسات تقام بحمام سباحة جامعة المنيا، بمشاركة أكثر من 1130 سباحا وسباحة لأول مرة فى بطولات الاتحاد بالصعيد من مختلف الفئات العمرية من محافظات: "المنيا وبني سويف وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

وذكر أن البطولة تشمل جميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق، في سباحات الحرة والصدر والظهر والفراشة.