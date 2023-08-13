أيمن العشري رئيسا لغرفة القاهرة خلفا لإبراهيم العربي

شكلت غرفة القاهرة التجارية هيئة مكتبها، اليوم الأحد، للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027.

وجاء أيمن عشري، رئيسا للغرفة، وشريف يحيى وسيد النواوي نائبين أول وثانِ، واللواء صلاح العبد أمينا لصندوق الغرفة، وأشرف خضر أمين صندوق مساعد، وأشرف الشيمي سكرتيرا عاما للغرفة، بينما تم اختيار عماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاء مجلس إدارة الغرفة، مكون من عضوية كل من: طارق السلاب وخالد حسانين ومحمد مهران وأحمد الوسيمي ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي، وإبراهيم المغربي، وشادي الكومي، وعبدالفتاح المحجوب، وأحمد عبدالحميد، وهاني الرواس، ونجلاء عبدالمنعم، وأمير نادر رياض، وأحمد النجار.



ورحب أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة الجديد، جميعا بمجلس الإدارة الجديد عقب انتهاء جلسة الإجراءات، متمنيا أن تكون هذه الدورة دورة تحقيق الإنجازات والعمل كفريق واحد متكامل الأدوار بما يحقق مصالح منتسبينا من الشُعب التجارية في الأنشطة المختلفة ومصلحة اقتصاد بلدنا القومية وتنفيذ توجهات الدولة سواء فيما يتعلق بالدور الاقتصادي أو المجتمعي.

وشدد عشري، على أهمية الاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة في المجلس في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس سواء الأعضاء الذين كانوا موجودين في الدورة السابقة أو الأعضاء الجدد الذين انضموا لهذا المجلس.

ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023 ، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكل المحافظات لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.