علاء مرسي: ميرفت أمين حب عمري وموهبة عادل أدهم أكبر من نجوميته وعادل إمام عرف يدير شخصيته

- محمد هنيدي فتح الطريق لجيل كامل من النجوم.. وأنا وهو روح واحدة

- أنا وهنيدي ما بنشتكيش لبعض، لكن بنحس ببعض

- كل الفنانين مقصرين في حياتهم الاجتماعية، ومراتي رمت طوبتي

- ندمت على تصريحاتي فيما يخص تقييم الفنانين واعتذرت

- بنتي بتتفق على أعمالي ومراتي رمت طوبتي

أكد الفنان علاء مرسي أنه يخشى مشاهدة أعماله، وأن الجمهور الحقيقي مستحيل أن يهاجم الفنان، قائلاً إنه يقول لأي شخص يهاجمه "من الأفضل ألا يشاهد أعمالي، ولكن إذا كان لديه رأي في هذه الأعمال فليأتِ ويناقشني، أما الهجوم لمجرد الهجوم فهذا أمر مرفوض".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمنى بدراوي عبر برنامج حواديت الناس على قناة الشمس، أنه حينما شاهد الفيديو الخاص به في بداية الحلقة شعر بأنه يشاهد مقاطع من أعماله لأول مرة في حياته.

وأشار إلى أنه كان يعشق السينما والتليفزيون منذ طفولته، وأول ما أراد تجربة الشخصيات كان يجسد شخصية مجنون في الحكاية.

ودخل عالم الفن من خلال المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، وأول اختبار كاميرا له كان لشخصية إرهابي في مسلسل ليالي الحلمية.

وأشار إلى أنه لا يجيد إدارة نفسه ولا يعرف كيف يتفق على أعماله، ويترك هذه الأمور لابنته التي تتفق وتختار هذه الجزئية الكبيرة والمهمة في حياته الفنية، مؤكدًا أن الفنان الكبير عادل إمام عرف جيدًا كيف يدير شخصية عادل إمام.

وتابع: "ندمت على تصريحاتي فيما يخص تقييم الفنانين واعتذرت، وتواصل معي الفنان أشرف زكي وقدمت اعتذاري في حينها؛ لأنني أمتلك الشجاعة سواء في الكلام أو في الاعتذار، كما أنني رجل واقعي وألوم نفسي لأني متصالح معها".

وعن علاقته بالفنان محمد هنيدي، قال: "إحنا روح واحدة، وأنا وهنيدي ما بنشتكيش لبعض لكن بنحس ببعض، ولما المولد انفض اترمينا في حضن بعض واختلافي مع هنيدي اختلاف فنان مش شخصي، وهنيدي صاحب مفتاح لنجوم جيل كامل حيث فتح الطريق أمامهم".

وعن رأيه في بعض نجوم الزمن الجميل قال: "حب عمري كانت ميرفت أمين، أنا بعشقها لأنها كانت فتاة الأحلام، مين يطول يحب ميرفت أمين؟ وأرى أن الفنان عادل أدهم مكانته الفنية أقل بكثير من حجم موهبته".

وعن حياته الاجتماعية، قال: "كل الفنانين مقصرين في حياتهم الاجتماعية، وعن نفسي مراتي رمت طوبتي خلاص".