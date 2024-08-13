استطلاع: أكثر من 50% من الألمان يتمنون الاستمرار في العمل حتى بعد التقاعد

كشف استطلاع حديث للرأي أن أكثر من نصف الموظفين فوق 50 عاما بإمكانهم تصور مواصلة العمل حتى عقب بلوغهم سن التقاعد.

وقد صرح بذلك 53% من الموظفين في استطلاع أجراه معهد "أبينيو" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة "شينج" المهنية، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأشار هؤلاء إلى المال كحافز، وكذلك أيضا التواصل مع الناس، و"تحقيق الذات".

وقال 62% ممن شملهم الاستطلاع إنهم من الناحية النظرية سيظلون قادرين على العمل في هذا العمر.

وذكر 34% أنه يمكنهم تصور العمل في مدة تتراوح بين 11 و20 ساعة أسبوعيا عند بلوغ التقاعد، أو لمدة تتراوح بين 6 و10 ساعات بالنسبة لـ25% آخرين.

ويفضل حوالي 17% منهم العمل لمدة تتراوح بين 21 و30 ساعة.

ولم يتمكن سوى 12% فقط من تخيل وظيفة بدوام كامل. وجاء في بيان "شينج" حول نتيجة الاستطلاع أنه نظرا لأن عدد الأشخاص الذين يتقاعدون أكبر بكثير من عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى العمل، فإن سوق العمل الألماني سوف يتقلص بما لا يقل عن ألف موظف لكل يوم عمل بحلول عام 2035، وهو ما سيضع العديد من الشركات والقطاعات والاقتصاد بأكمله أمام مشكلات.

وقالت يوليان شتال، خبير سوق العمل في "شينج": "في زمن نقص العمال المهرة لا يمكننا التخلي عن استغلال هذه الإمكانات"، مضيفة أنه لا يمكن الاستغناء عن خبرة الموظفين الأكبر سنا، وخاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في العمال المهرة.

وبرر 63% ممن شملهم الاستطلاع الدافع وراء الرغبة في الاستمرار في العمل حتى بعد سن التقاعد الرسمي باعتبارات مالية، بينما ذكر 56% أنهم يريدون أيضا الحفاظ على العلاقات مع الناس.

وأشار حوالي 33% إلى تحقيق الذات كسبب، بل إن حوالي 24% ذكروا أنهم قد يبحثون عن عمل جديد مع رب عمل جديد، أو يعملون لحسابهم الخاص، أو على أساس تطوعي. شمل الاستطلاع ألف ألماني فوق 50 عاما في مطلع مارس الماضي