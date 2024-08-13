الصفدي: الإدعاءات والأكاذيب الإسرائيلية غير قادرة على إخفاء حقيقة العدوان على غزة

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي "لا الإدعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، بما في ذلك تلك التي تستهدف الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف الصفدي في تغريدة عبر موقع "إكس" للتواصل الإجتماعي "الحقائق تعري الكذب والحقائق تظهر وحشية العدوان على غزة والرعب الذي يفرضه على النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وتعكس خطورة التهديد الذي تمثله سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وإجراءاتها اللاشرعية، لأمن المنطقة واستقرارها"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتابع بالقول "هذه حقائق جلية موثقة، لا تغطيها حملات التضليل الإعلامي، والأكاذيب والفبركات".

وتأتي تصريحات الصفدي على ما يبدو تعليقا على ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، حول ضرورة الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، لوقف محاولات تهريب الأسلحة والأموال إلى الضفة الغربية عن طريق وحدات الحرس الثوري الإيراني، حسب مزاعمه.