 مصطفى فتحي يقود قائمة بيراميدز لمواجهة الداخلية بالدوري - بوابة الشروق
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مصطفى فتحي يقود قائمة بيراميدز لمواجهة الداخلية بالدوري

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 9:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 9:52 م

أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الداخلية في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل الداخلية ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الحوي في إطار آخر مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - محمود صابر - صامويل أومسا

الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي


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