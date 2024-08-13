مصطفى فتحي يقود قائمة بيراميدز لمواجهة الداخلية بالدوري

والد طالبة بالثانوية العامة حصلت على 18% بعد تقديم تظلم: اكتشفنا أن نماذج الإجابة ليست لابنتي

مصطفى الفقي: رد إيران المرتقب ضد إسرائيل يمكن أن يكون ورقة مقايضة للوصول إلى تسوية في غزة