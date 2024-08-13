 بوتين: روسيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني أمام الكارثة التي يعيشها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين: روسيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني أمام الكارثة التي يعيشها

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 2:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 2:23 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو لا تتجاهل ما يحدث في الشرق الأوسط، رغم الوضع المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة.

وأكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن «موسكو تتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تحدث في فلسطين».

وأشار إلى أن «بلاده تبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني أمام الكارثة التي يعيشها»، موضحًا أن «موسكو تدعو دائمًا للتسوية السلمية ولديها موقف ثابت من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي».

ونوه أن «سبب الأزمة في الشرق الأوسط يعود إلى الماضي، وتجاهل القرارات الدولية والأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية ذات السيادة».

وأكمل: «موقفنا ثابت ولن يتغير مع تغير الأهداف، لابد من إقامة دولة فلسطينية مستقلة بموجب قرارات الأمم المتحدة».

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