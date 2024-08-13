ليفربول يدرس التعاقد مع حارس فالنسيا الإسباني

يدرس نادي ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى فالنسيا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتترقب أنصار ليفربول بداية مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد بلقاء إبسويتش تاون يوم السبت 17 أغسطس.

وعلى الرغم من أن أليسون بيكر يعد خيارًا أساسيًا لحراسة مرمى ليفربول إلا أنه هناك شكوك بشأن مستقبل كاويمين كيليهير، الحارس الثاني للفريق والذي قد يغادر قلعة «أنفيلد» بسبب رغبته في اللعب أساسيا.

ووفقًا للصحفي الموثوق «فابريزيو رومانو» المتخصص في سوق الانتقالات فإن ليفربول يفكر بجدية في التعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا.

وأضاف رومانو أن الصفقة قد تزيد عن 30 مليون يورو، لكن المحادثات مستمرة، ولا يوجد قرار نهائي بعد.

وكان مامارداشفيلي حارس المرمى الجورجي قد شارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2024 وقدم مستوى لافت للأنظار.

ولا يعد ليفربول هو الفريق الوحيد الذي يتابع حارس مرمى فالنسيا حيث أنه هناك اهتمام من بعض الأندية الأوروبية الأخرى.