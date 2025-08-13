الحوثيون في اليمن: تنفيذ عملية عسكرية بست مسيرات ضد أهداف إسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية أستهدفت "أهدافاً حيوية" في إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"نفذ سلاح الجو المسيّر 4 عمليات عسكرية بست طائرات مسيّرة على 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي".

وزعم أن" العمليات حققت أهدافها بنجاح في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع بفلسطين المحتلة".

واعتبر أن "استمرار العدو (إسرائيل) في تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية بالإبادة والتجويع والتهجير ستكون له تداعيات خطيرة على البلدان العربية والإسلامية".

وأضاف "تصفية القضية الفلسطينية سيكون مقدمة لاستباحة العدو لشعوب وبلدان أخرى ما لم تتجه هذه البلدان لدعم صمود غزة".

وجدد سريع التأكيد على إستمرار قوات جماعته في تنفيذ "عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وبشكل متكرر تعلن الجماعة المتحالفة مع إيران تنفذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، "مساندة ودعما للفلسطينيين في غزة" حد تعبيرها.







