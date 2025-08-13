قطر تدين تصريحات نتنياهو بشأن ما تسمى رؤية إسرائيل الكبرى: امتداد لنهج الغطرسة

أعربت دولة قطر، عن إدانتها واستنكارها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما تسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى".

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن تصريحات نتنياهو تمثل امتدادا لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات، والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت أن الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية، مشددة في هذا السياق على ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، وتوطيد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وكان نتنياهو قد أطلق، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "i24" الإسرائيلية، تصريحات مثيرة للجدل حين قال: "إنني في مهمة تاريخية وروحانية ومرتبط عاطفيا برؤية إسرائيل الكبرى".