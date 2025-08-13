فتح باب القبول بالمرحلة الثانية في مدارس التمريض بقنا

أعلنت مديرية الصحة بقنا، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول للمرحلة الثانية بمدارس التمريض للبنين والبنات للعام الدراسي 2026/2025، للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 260 درجة، وذلك بمدارس "أبوتشت، فرشوط، الوقف، نقادة، ودشنا".

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، حسن السيرة، ومن أبناء نفس المركز، ودرس اللغة الإنجليزية، مع تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية للمقيمين بالمحافظة فقط في الصف الثالث الإعدادي.

وأشار إلى أن القبول يتم وفق أعلى الدرجات بعد اجتياز الاختبارات المقررة في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى كشف الهيئة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات، مؤكداً عدم وجود أي استثناءات ومنع نقل الطلاب بين المدارس أو المحافظات أثناء الدراسة.

وأوضح أن التقديم سيكون وفق المواعيد التالية:

الخميس 14 أغسطس: للمجموع 266–265

السبت 16 أغسطس: للمجموع 264–263

الأحد 17 أغسطس: للمجموع 262–260

فيما يُقدم الملف بالمدرسة التابعة لمركز الحصول على الشهادة الإعدادية، متضمناً شهادة الميلاد، صور الشهادات الدراسية، بيان نجاح أصلي، و10 صور شخصية، وصورة بطاقة ولي الأمر، كما ودلا تُسترد الملفات في حالة عدم القبول، على أن تُستكمل المستندات الأصلية حال القبول النهائي.