حسام البدري: لم أطلب ضم عبد القادر لأهلي طرابلس

نفى حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، المتوج مؤخرا بلقب الدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه أي نية للتعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي.

صرح البدري عبر قناة (إم بي سي مصر) "أحمد عبد القادر لاعب مميز، لكني فوجئت بشائعة أني طلبت التعاقد معه".

أضاف مدرب أهلي طرابلس "لا أعرف موقف عبد القادر مع الأهلي أم مع النادي القطري وبالتالي لم أطلب التعاقد معه لأنه مرتبط بناد آخر".

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2026، ولكنه يواجه مصيرا غامضا في ظل تكهنات عديدة برحيله الوشيك عن القلعة الحمراء.

وقضى أحمد عبد القادر الموسم الماضي معارا لنادي قطر القطري.