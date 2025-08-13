3 وفيات وآلاف النازحين بسبب حرائق الغابات جنوب أوروبا

تأججت حرائق الغابات بمختلف أنحاء جنوب أوروبا، اليوم الأربعاء، بعد كفاح استمر طوال الليل لحماية محيط ثالث أكبر مدينة في اليونان، بينما تم الإبلاغ عن 3 حالات وفاة أخرى على الأقل في إسبانيا وتركيا وألبانيا.

وخارج مدينة باتراس الساحلية اليونانية، كافح رجال الإطفاء، لحماية المنازل والمرافق الزراعية بينما دمرت النيران بساتين الزيتون.

وقال مسئولون، اليوم الأربعاء، إن أثينا أرسلت مساعدات إلى ألبانيا المجاورة وانضمت إلى جهود دولية لمكافحة عشرات من حرائق الغابات.

ولقي رجل"80 عاما" حتفه في حريق جنوب العاصمة، تيرانا.

وأعرب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، عن تعازيه بعد مقتل متطوع في مكافحة الحرائق في منطقة قشتالة وليون الأكثر تضررا شمال مدريد، حيث نزح الآلاف بسبب عمليات الإجلاء.

وذكر مسئولون، أن عامل غابات لقي حتفه أيضا اليوم الأربعاء، أثناء إخماده لحريق غابات في جنوب تركيا.

وقالت وزارة الغابات، إن العامل لقي حتفه في حادث تعرضت له سيارة إطفاء أسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين.