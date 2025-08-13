 رئيس الأركان الليبي يؤكد للمبعوثة الأممية دعمه لخطوات المحافظ على سيادة البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 8:08 م القاهرة
رئيس الأركان الليبي يؤكد للمبعوثة الأممية دعمه لخطوات المحافظ على سيادة البلاد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 7:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 7:43 م

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، دعمه للخطوات التي من شأنها أن تحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة اراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية وال أن ذلك جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاربعاء  لتيته وأعضاء البعثة المرافقين لها بمكتبه.

ومن جهتها، أشادت "تيتيه"، بجهود رئيس الأركان العامة في حل الخلافات، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام .

وعبرت المبعوثة الأممية عن تطلعها إلى قيام الأمم المتحدة بدور إيجابي في دعم ليبيا، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية.


