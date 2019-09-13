وفاة شخص متأثرا بحرائق الغابات في اليونان

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لقى شخص حتفه بعد اندلاع العديد من حرائق الغابات في جنوب اليونان اليوم الجمعة بسبب الطقس الجاف والرياح الشديدة، وفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية.

ولقي متطوع حتفه في منطقة بيلوبونيز، بسبب استنشاق الدخان فيما يبدو، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (إي.أر.تي).

وأخلت السلطات عشرات من منازل قضاء العطلات في منتجع سارونيدا السياحي/ 45 كلم شرق أثينا/. واشتعلت النيران في جزيرتي كريت وشيوس.

وأصدر الدفاع المدني اليوناني ثاني أعلى مستوى تحذير من حرائق الغابات اليوم وعطلة نهاية الأسبوع.

وقتل أكثر من 100 شخص في حرائق حول أثينا في تموز/ يوليو من العام الماضي.