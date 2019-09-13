روسيا: بوتين لم يبحث مع نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا التسوية السورية، واتفقا على مواصلة الحوار من خلال الجانب العسكري.

وقال لافروف إن بوتين ونتنياهو اتفقا على مواصلة وتكثيف الحوار بين العسكريين،بحسب وكالة سبوتنيك اليوم الجمعة.

من جهةاخرى، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين ونتنياهو لم يتطرقا، خلال لقائهما أمس الخميس في منتجع سوتشي الروسي ، إلى مسألة فرض إسرائيل لسيادتها على غور الأردن.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أن تنفيذ خطة نتنياهو، الرامية إلى ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض الآمال بتحقيق السلام.