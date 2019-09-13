فالكاو يستهل مسيرته مع جالطة سراي بهدف الفوز على قاسم باشا

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استهل المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو جارسيا مسيرته مع فريقه الجديد جالطة سراي التركي بهدف قاد به الفريق للفوز 1 / صفر على قاسم باشا اليوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة من الدوري التركي لكرة القدم.

وقفز جالطة سراي إلى المركز الخامس في جدول المسابقة رافعا رصيده إلى سبع نقاط بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة وتجمد رصيد قاسم باشا عند نقطة واحدة وتراجع للمركز السابع عشر قبل الأخير في جدول المسابقة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وسجل فالكاو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 38 ليحسم ثلاث نقاط غالية لفريق جالطة سراي في رحلة الدفاع عن لقب المسابقة.

وكان فالكاو /33 عاما/ انضم للفريق في بداية سبتمبر الحالي قادما من موناكو الفرنسي بعقد يمتد ثلاث سنوات.

وبدأ اللاعب مشاركاته مع الفريق في مباراة اليوم مع استئناف فعاليات الدوري التركي بعد التوقف الدولي.