العراق: انطلاق عملية عسكرية لمداهمة وتفتيش محافظة الأنبار

أعلنت قيادة عمليات أمن محافظة الأنبار بالعراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية باسم (الفتح المبين) لمداهمة وتفتيش عدد من الأهداف المهمة على صعيد أمن المحافظة.

وقال قائد العمليات بالحشد الشعبي قاسم مصلح -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- "إن عملية الفتح المبين انطلقت بـ8 محاور رئيسية، واشتركت فيها 5 ألوية من الحشد الشعبي (13 - 17 - 18 - 19 - 37)، إضافة للمديريات الساندة في هيئة الحشد الشعبي"، موضحا أن هدف العملية الأماكن التي يتواجد فيها عدد من الخلايا النشطة بحسب التقارير الاستخبارية والتي نفذت مجموعة من العمليات في الأيام السابقة بمحافظة الأنبار.

وأشار قائد العمليات إلى أن العملية مدعومة جويآ من قبل طيران الجيش، وتعد العملية مهمة ومباغتة العدو وستحقق الأهداف المرسومة وفق المعطيات التي تصل إلينا من مصادرنا، مضيفا: "يشترك في العملية عدد من المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي وهي الطبابة والأمن والاستخبارات واللوجستي والإعلام ومعالجة الدروع والهندسة العسكرية وهندسة الميدان والاتصالات".