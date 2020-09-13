ألمانيا تسجل 948 إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 948 حالة.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفيات حالتين.