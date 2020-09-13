ألمانيا تسجل 948 إصابة جديدة بكورونا

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أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 948 حالة.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفيات حالتين.