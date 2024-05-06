مباحثات قطرية تركية تتناول أوضاع غزة على وقع التطورات في رفح

أجرى رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، وفق وكالة الأناضول التركية.

جاء ذلك في وقت طالبت فيه إسرائيل، الاثنين، إجلاء الأحياء الشرقية من منطقة رفح إلى منطقة المواصي غربا في القطاع، بالتزامن مع جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وصباح الاثنين، طالبت إسرائيل نحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين معظمهم من الأطفال والنساء، ناهيك عن الدمار الهائل في المباني والبنى التحتية.​​​​​​​