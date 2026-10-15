كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ونظيره الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن تأجيل نهائيات بطولة الألعاب الإلكترونية 2026، والتي كان مقررًا لها خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر الجاري في مدينة جدة.

وتشهد المملكة العربية السعودية مخاوف أمنية كبيرة عقب الهجمات الأخيرة من جماعة الحوثي، حيث أسفر الهجوم على مطار الرياض الدولي يوم السبت الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا ​وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وأوضح «فيفا» أن قرار التأجيل جاء لضمان جاهزية الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإقامة البطولة، والتأكد من عدم تأثرها بالتطورات الراهنة في المنطقة.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيعلن في وقت لاحق عن أي مستجدات تتعلق بالموعد الجديد لإقامة النهائيات.

وأكد البيان: «اتخذ هذا القرار بعد تقييم التطورات الأخيرة ​في المنطقة وانعكاساتها على الترتيبات اللوجستية اللازمة لإقامة البطولة».

وكانت اليابان والبرازيل قد سحبتا منتخبيهما ​للرياضات الإلكترونية يوم السبت عقب مراجعة الوضع الأمني في الدولة المضيفة.

وأعلن موسم الرياض مساء أمس، الأربعاء، تأجيل النسخة الثالثة من بطولة الكبارة الستة العالمية للتنس«Six Kings Slam»، إلى 27 ديسمبر المقبل، بدلًا من أكتوبر الجاري؛ بسبب الأحداث الجارية في المملكة.

فيما لمح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إمكانية تأجيل نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة إقامتها في السعودية إلى عام 2028، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد القاري ليس في عجلة من أمره لحسم مصير البطولة.