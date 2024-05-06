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نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان

كابول - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 3:58 م

أعلنت وزارة اللاجئين في أفغانستان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 1000 أسرة في ولاية غور بوسط البلاد اضطرت للنزوح من منازلها؛ بسبب هطول أمطار غزيرة وفيضانات خلال الأيام الماضية.

وأدت الفيضانات لتدمير المنازل والأراضي الزراعية، بحسب ما قالته الوزارة.

ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن هيئة إدارة الكوارث الوطنية القول أمس الاحد إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات.

ويشار إلى أن أفغانستان تشهد خلال الأشهر الماضية هطول ثلوج وأمطار كثيفة، مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين .

وحذر خبراء الأرصاد، من أن الظواهر المناخية الحادة مثل الفيضانات والجفاف أصبحت أكثر تكرارا في أفغانستان وباكستان بسبب التغير المناخي.

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