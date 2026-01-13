دعا الإعلامي محمد علي خير، الفنان محمد سلام لقبول اعتذار الفنان بيومي فؤاد.

ولفت خلال تصريحات على برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، إلى إن بيومي فؤاد اعتذر مؤخرًا من سلام عبر أحد البرامج، قائلًا: "قاله أنا أسف وسامحني".

وحثّ خير الفنان محمد سلام على قبول الإعتذار، قائلًا: "أتمنى أقول للفنان محمد سلام عفا الله عما سلف.. كلنا بشر وكلنا بنغلط".

ووجه الشكر للفنان بيومي فؤاد على تراجعه عن خطأه في حق سلام، مضيفًا: "الكرة الآن في ملعب الفنان محمد سلام.. وننتظر منه أن يقول أنا قبلت الأسف.. ويرجعوا أصدقاء".

ويُذكر أن الفنان بيومي فؤاد، وجه رسالة مؤثرة إلى الفنان محمد سلام، من خلال بودكاست "شقة التعاون" مع الفنان حسام داغر، معتذرًا عما بدر منه تجاهه بعد اعتذار الأخير عن عرض مسرحية "زواج اصطناعي"الكوميدية، ضمن فعاليات بموسم الرياض2023، تضامنًا مع غزة.