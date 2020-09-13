وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيريه السوداني والسعودي تعزيز التعاون

بحث الدكتور خالد العناني مع فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والسياحة بدولة السودان تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة والآثار بين البلدين خلال الفترة القادمة.



وأشارت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم - إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الدكتور خالد العناني مع نظيره السوداني لبحث عدد من المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات في مجال حفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وتدريب شباب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى دفع الحركة السياحية بين البلدين.



كما أجرى الدكتور خالد العناني اتصالا هاتفيا آخر مع نظيره السعودي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري والسياحي، وآليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.



وأوضحت الوزارة أن تلك الاتصالات جاءت استكمالا للاتصالات الهاتفية التي يجريها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع نظرائه من وزراء السياحة بالدول المختلفة.