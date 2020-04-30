إندونيسيا تسجل 3636 حالة إصابة بكورونا

سجلت إندونيسيا 3 آلاف و636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 218 ألفا و382 حالة.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 8 آلاف و732 حالة وفاة، بعد تسجيل 73 حالة جديدة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 155 ألفا و10 حالات.

وسجلت العاصمة جاكرتا 1380 حالة إصابة جديدة خلال الساعات السابقة، ليصل العدد الإجمالي 54 ألفا و220 حالة.

وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.