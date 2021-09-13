 ترامب: التعامل مع «المجانين في واشنطن» كان أصعب من التعامل مع قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية - بوابة الشروق
الإثنين 13 سبتمبر 2021 6:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

ترامب: التعامل مع «المجانين في واشنطن» كان أصعب من التعامل مع قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية

رويترز
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 5:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 5:38 ص

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن التعامل مع زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية كان أسهل بكثير من التعامل مع "المجانين" في واشنطن.

وفي رده على سؤال حول أصعب التحديات التي واجهته خلال فترة حكمه، وما إذا كان التعامل مع موسكو وبكين وبيونغ يانغ صعبا، قال ترامب إن أصعب تحد كان "التعامل مع المجانين الموجودين لدينا".

وأضاف أن أصعب مهمة خلال فترة رئاسته كانت على الأرجح "التعامل مع أشخاص في واشنطن مثل نانسي بيلوسي، (رئيسة مجلس النواب)، وتشاك شومر (زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس)".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك