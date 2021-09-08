 واشنطن تطلب من طالبان تقديم ضمانات مكتوبة لتوفير مساعدات إنسانية لأفغانستان - بوابة الشروق
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واشنطن تطلب من طالبان تقديم ضمانات مكتوبة لتوفير مساعدات إنسانية لأفغانستان

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 7:22 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 7:22 م

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من حركة طالبان تقديم ضمانات مكتوبة في مقابل توفير مساعدات إنسانية لأفغانستان.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس في مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان في جنيف اليوم الإثنين: "الكلمات لم تعد كافية... علينا رؤية أفعال"، مؤكدة على أن حقوق منظمات الإغاثة والنساء والأقليات معرضة للخطر.

وأضافت توماس في كلمتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس أن وكالات الإغاثة الإنسانية لا تستطيع القيام بعملها ما لم تف طالبان بهذه الالتزامات الأساسية والمبادئ الإنسانية.

وأعلنت توماس عن تقديم الولايات المتحدة مساعدات لأفغانستان بقيمة 64 مليون دولار.

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