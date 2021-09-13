نبيل الحلفاوي يطمئن جمهوره: أنا بخير

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على طمأنة جمهوره عبر موقع تويتر، بعد غيابه الطويل عنه بخلاف المعتاد منه، حيث إنه يعد واحدًا من القلائل في الوسط الفني، الحريصين على التواصل مع جمهورهم، وفتح حوار مباشر بينه وبينهم.

وكتب الحلفاوي تدوينة جاء فيها: "أنا بخير والحمد لله.. زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة، وتحتاج معها لعناية خاصة، أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، كان مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع.