رئيس مركز الطود جنوب الأقصر يتفقد أعمال تبطين الترع

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، تنفيذ أعمال تبطين بعض الترع داخل المركز، بناحيتي قرية العديسات بحري وقرية العديسات قبلي، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

وتفقد رزق، أعمال تبطين ترعة جنابية الحوشة بناحية العديسات بحري خلف محطة أرمنت، والتي يقوم بتنفيذها هندسة ري الأقصر، حيث تم تنفيذ نسبة ١٨% بطول ١٢١٠ متر من أصل ٧٧٧٥ متر.

كما تفقد أعمال تبطين ترعة السلامية البحرية بناحية العديسات قبلي والتي يجري تنفيذها بواسطة إدارة تطوير ري إسنا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى ٩٨% بطول ٨٨٠٠ متر من أصل ٩٠٠٠ متر، كما تابع أعمال وضع تربة لطريق ترعة السلامية البحرية البر الأيمن وذلك استعدادا لرصف الطريق.

وأشاد رئيس مركز ومدينة الطود بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين، والمهندسين والعمال على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف كونه يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.



