الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مواقع لحماس في قطاع غزة

ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن طائراته هاجمت 4 مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعد اعتراض القبة الحديدية صواريخ أطلقت من القطاع على إسرائيل.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى المتحدث باسم الجيش قوله إن من بين الأهداف التي تعرضت للقصف موقعا كان بمثابة مجمع تدريب تابع للحركة، ومستودعات لتخزين وتصنيع الأسلحة ونفقا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل الرد بقوة على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة محملا حماس المسؤولية عن كل ما يجري في القطاع.

كانت صواريخ أطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية في اتجاه إسرائيل لليلة الثالثة على التوالي، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة مع تصدي القبة الحديدية للصواريخ المطلقة من القطاع.