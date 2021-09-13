 الفلبين تسجل 21 ألفا و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا و163 وفاة - بوابة الشروق
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الفلبين تسجل 21 ألفا و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا و163 وفاة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 10:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 10:24 ص

سجلت الفلبين 21 ألفا و411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و227 ألفا و71 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 163 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 35 ألفا و307 حالات، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني.

وتعافى على مدار أمس 22 ألفا و290 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و32 ألفا و471 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 180 ألفا و293 حالة.

 


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