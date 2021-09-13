بنجلاديش تسجل 1871 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 51 شخصا

أعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش، اليوم الأحد، تسجيل 1871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و530 ألفا و413 حالة على مستوى البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية -حسبما ذكرت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية البنغالية على موقعها الإلكتروني- أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26 ألفا و931 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي بلغت مليونا و478 ألفا و821 حالة، بعد تعافي 3586 مريضا