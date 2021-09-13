وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال تبطين وتأهيل ترع مركز أبوتيج

واصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، جولته بمحافظة أسيوط يرافقه اللواء عصام سعد المحافظ، حيث زارا مركز أبو تيج، لتفقد أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع، وذلك ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للمساهمة في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية بما يحقق وفراً في مياه الري بحوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا.

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع أعمال التأهيل والتبطين التي تمت لترعة بني سميع وتمر بالقرية، فضلاً عن تبطين وتأهيل ترعة جانبيه باقور الثانية من الفم والتي تمر بقرى "باقور الثانية وقرقارص، وشطب وموشا".

واستمع الطرفان إلى شرح عن أعمال التأهيل التي نفذتها الإدارة العامة للتوسع الأفقي للترع ضمن خطة وزارة الري والتي يصل استثماراتها إلى 550 مليون جنيه لمشروعات التوسع الأفقي ومشروعات الري لترشيد الفاقد من المياه بكل الطرق الممكنة وتحسين الري، حيث يجرى العمل على تبطين ترع (العصايب، العاجل، السعودي، المالحة، العلما، المنصوري، الملاح، بني فيز) التابعة لمركز صدفا، فضلاً عن ترع (المعصرة، القوطة، عمر، القصر، بني مر، سراج، الواسطي، الغواويش، الحمسية) التابعة لمركزي ساحل سليم والفتح، بالاضافة إلى ترع (المطيعة، موشا، الهراس، ونزلة باقور، والخطيب، العمدة).

كما التقيا عدد من المواطنين والمزارعين الذين أشادوا بمشروع تبطين الترع الذي ساهم في وصول المياه إلى نهاية الترع ـ على حد وصفهم.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2500 كيلو متر من إجمالي 7 آلاف كيلو متر في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو متر ضمن أعمال المرحلة الأولى التي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه، لافتًا إلى رفع قيمة الاعتمادات المالية لمحافظة أسيوط من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع وضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، منوهًا أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، مناشدا المواطنين بضرورة الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.

من جانبه أوضح محافظ أسيوط، أنه جارٍ تبطين وتأهيل 63 ترعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة في المرحلة الأولى بأطوال 285 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 835 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المستهدف تبطين 750 كم طولي من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال المرحلة الثانية التي تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة 3 سنوات.

وأوضح أن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذ في الوقت الحالي، ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.

وأكد أن المشروع يساهم في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه وله مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها ويؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق من خلال تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما يساهم في تعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلة توصيل المياه في نهاية الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه.

ولفت إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مثل تلك المشاريع التي تقدم خدمات للمواطنين، مطالبًا المزارعين والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة بحماية جميع الترع والمجاري المائية، وعدم إلقاء أي مخلفات بها بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها.

كما رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، والمهندس عبدالقادر الشناوي رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الري بشمال الوادي، والمهندس محمد عمر مدير عام التوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط، والمهندس سيد جابر مدير أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط، ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبو تيج ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.