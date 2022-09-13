مهرجان الإسكندرية السينمائي يقرر تأجيل الاحتفال بمئوية منير مراد

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، إرجاء الاحتفال بمئوية الفنان منير مراد فى الدورة القادمة بعد أن تأكد للناقد السينمائي أشرف غريب المُكلف بوضع الكتاب الخاص بتكريمه، عدم وجود تاريخ ميلاد محدد متفق عليه لمنير مراد.



وقال غريب إن كل المصادر المتاحة اختلفت على سنة الميلاد ما بين أعوام 1920 و1922 و1924 و1928 فضلا عن عدم وجود بيانات خاصة به لا في نقابة المهن الموسيقية ولا جمعية المؤلفين والملحنين، مضيفا أن أسرة الفنان الراحل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حسم هذا الأمر.



وعلى ذلك تقرر إرجاء تكريم منير مراد حتى يكون هناك متسع من الوقت للاطمئنان إلى تاريخ محدد لميلاده.



يشار إلى أن الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان التي تحمل اسم الفنان محمود حميدة تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في الفترة من الخامس وحتى العاشر من أكتوبر المقبل.