تذبذب أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية الأوروبية لإعلان مقترحاتها للتدخل في سوق الطاقة بهدف الحد من تداعيات أسوأ أزمة طاقة تشهدها أوروبا منذ عقود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا استعادت أغلب خسائرها المبكرة اليوم عندما تراجعت بنسبة 9ر4% بعد تراجعها خلال جلستي التداول السابقتين.

يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الكشف عن مقترحات التعامل مع أزمة الطاقة في الاتحاد غدا الأحد، حيث من غير المحتمل أن تتضمن وضع سقف لسعر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا. وتستهدف المفوضية الحد من استهلاك الكهرباء وتوفير السيولة النقدية اللازمة لمنع امتداد تأثيرات أزمة الطاقة إلى الاقتصاد الأوروبي ككل.

ويركز الاتحاد الأوروبي على وضع خطة للحد من أرباح شركات الطاقة وتحويل جزء من التدفقات النقدية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين مع تكثيف الجهود الرامية إلى حد من استهلاك الطاقة لمواجهة الأزمة الحالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفوضية الأوروبية ترغب في وضع سقف لإيرادات شركات توليد الكهرباء التي تستخدم طاقة منخفضة التكلفة وفرض رسوم على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة التي تستخدم الوقود الأحفوري، مع فرض خفض ملزم لاستهلاك الطاقة.

وأشارت بلومبرج إلى أن خطط رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مازالت تحتاج إلى البلورة النهائية، وموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها، في ظل الخلافات بين الدول حول سبل مواجهة أزمة الطاقة الطاحنة التي تضرب أوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وتعتبر فكرة فرض حد أقصى لأسعار استيراد الغاز الطبيعي من روسيا الأكثر إثارة للجدل في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تأجيلها حاليا من أجل مزيد من المحادثات بين الدول الأعضاء. في الوقت نفسه فإن أسعار الغاز الطبيعي تتراجع بالفعل، بفضل تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة شكل جزئي.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا تقريبا، تراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3ر0% إلى 10ر190 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.

وتراجع السعر خلال اليومين السابقين بنسبة 14%. في الوقت نفسه ارتفع اليوم سعر الغاز البريطاني اليوم بنسبة 2ر2% بعد تراجعه في الأيام السابقة.