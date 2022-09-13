الدولية للطاقة الذرية: توصيل مصدر ثان احتياطي للطاقة في زابوريجيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، إنه تم توصيل خط ثان احتياطية لإمدادات الطاقة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في أوكرانيا ، مما يساعد في الجهود المبذولة لإغلاق النظام وضمان تبريد النواة النووية بشكل صحيح.

وتمكن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع من تشغيل المفاعل السادس في المحطة، وهو يحتاج الآن إلى طاقة أقل، نظرا لأنه يجري تبريده.

ويقول رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إن هذا لا يعني أن الوضع هادئ، مشيرا إلى أن جميع خطوط الإمداد الرئيسية الأربعة مقطوعة وأن المحطة لا توفر أي طاقة. وجدد دعواته لإنشاء منطقة آمنة حول المحطة التي تقع بالقرب من الخطوط الأمامية للغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.