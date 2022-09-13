الاتحاد الأوروبي يُركز على خطة تقنين أرباح شركات الطاقة وترشيد الاستهلاك

يركز الاتحاد الأوروبي، على وضع خطة للحد من أرباح شركات الطاقة وتحويل جزء من التدفقات النقدية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين مع تكثيف الجهود الرامية إلى حد من استهلاك الطاقة لمواجهة الأزمة الحالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفوضية الأوروبية ترغب في وضع سقف لإيرادات شركات توليد الكهرباء التي تستخدم طاقة منخفضة التكلفة وفرض رسوم على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة التي تستخدم الوقود الأحفوري، مع فرض خفض ملزم لاستهلاك الطاقة.

وأشارت بلومبرج إلى أن خطط رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مازالت تحتاج إلى البلورة النهائية، وموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها، في ظل الخلافات بين الدول حول سبل مواجهة أزمة الطاقة الطاحنة التي تضرب أوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وتعتبر فكرة فرض حد أقصى لأسعار استيراد الغاز الطبيعي من روسيا الأكثر إثارة للجدل في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تأجيلها حاليا من أجل مزيد من المحادثات بين الدول الأعضاء. في الوقت نفسه فإن أسعار الغاز الطبيعي تتراجع بالفعل، بفضل تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة شكل جزئي.