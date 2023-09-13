 الإعلامي أسامة كمال يعلن عودته لـ قناة DMC: انتظرونا قريبا - بوابة الشروق
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الإعلامي أسامة كمال يعلن عودته لـ قناة DMC: انتظرونا قريبا


نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 12:02 م
أعلن الإعلامي أسامة كمال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عودته لتقديم برنامج «مساء DMC» عبر شاشة DMC، قريبًا.

وفي فيديو قصير، استعرض الإعلامي أسامة كمال، محطات من حياته المهنية ومسيرته الإعلامية الكبيرة، والتي توّجها محاورة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللقاء التلفزيوني الوحيد الذي أجراه مع فضائية مصرية منذ تولي الرئاسة.

ومسيرة الإعلامي أسامة كمال، تخللها تقديم مساء DMC فور إطلاق القناة، قبل أن ينتقل لتقديم برنامج 90 دقيقة على شاشة المحور، إلا أن تم الإعلان عن العودة مجددًا لـDMC.

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