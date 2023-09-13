ريمون مقار: اتحاد منتجي مصر لا يتبع الشركة المتحدة ولكنه تحت رعايتها

أشاد المنتج ريمون مقار، بدور الدولة في إنقاذ صناعة الدراما، وذلك بعد توقف العديد من المسلسلات عن الإنتاج بسبب التعثر المادي الذي تواجهه المحطات التلفزيونية، الأمر الذي أوشك الصناعة على الانهيار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن تدخل الشركة المتحدة في الإنتاج أنقذ صناعة الدراما، ونظم العملية الإنتاجية ما ساهم في الحفاظ على صدارة الدراما المصرية بالمقدمة، موضحًا أن اتحاد منتجين مصر تحت رعاية الشركة المتحدة، ولكن لا يتبعها.

ولفت إلى أن الاتحاد يعمل على التحكم في مواجهة مشكلات الصناعة، والذي يُستهدف من خلاله تطوير المحتوى وضبط أسعار السوق، وقدرة المنتج المصري على المنافسة.

وعدد التحديات التي تواجه الإنتاج الدرامي، وفي مقدمتها ضمان استمرارية السوق المصري في الدراما، وعدم تقليل الأعمال نظرًا للظروف المحيطة، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة جدول أعمال طويل جدًا، في اجتماعات الاتحاد، وفيما يخص الأسعار لم تستغرق في الحديث عنها وقت كبير ولم تحدد حتى الآن.

وأكد أن الاتحاد هو الحلقة الأقوى في ضبط السوق، منوهًا بأن قوائم الأجور المعلنة مفبركة، كما أنه تم مناقشة ضوابط الإنتاج بشكل عام، معقبًا: «من السذاجة تقليص الأشخاص الذين نعمل بهم، وليس من مصلحتنا ذلك».



